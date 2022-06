Covid oggi Italia, 18.391 contagi e 59 morti: bollettino 1 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 18.391 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 59 morti. Ecco i dati di oggi, regione per regione: LAZIO – Sono 2.489 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Si registrano inoltre altri 2 morti. I nuovi casi a Roma sono 1.547. “oggi nel Lazio, su 5.007 tamponi molecolari e 16.369 tamponi antigenici per un totale di 21.376 tamponi, si registrano 2.489 nuovi casi positivi (-729); sono 2 i decessi (stabili), ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 18.391 i nuovida Coronavirus in, 12022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 59. Ecco i dati di, regione per regione: LAZIO – Sono 2.489 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 1. Si registrano inoltre altri 2. I nuovi casi a Roma sono 1.547. “nel Lazio, su 5.007 tamponi molecolari e 16.369 tamponi antigenici per un totale di 21.376 tamponi, si registrano 2.489 nuovi casi positivi (-729); sono 2 i decessi (stabili), ...

Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie. Da oggi 1 giugno stop al green pass per ingresso in Italia. LIVE - GBadworms : RT @sbruffino: Un paese continua a diffondere l'inutile bollettino covid. E' il paese che ha il record di decessi. E' il paese che ha il re… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Da oggi 1 giugno stop al #greenpass per ingresso in Italia. Scade infatti il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Sa… -