Covid, oggi i nuovi positivi nelle Marche sono 411. Il tasso di incidenza scende a 207,85 / Il trend (Di mercoledì 1 giugno 2022) ANCONA - Covid , continuano a scendere i casi positivi al Coronavirus nelle Marche . I dati dell'Osservatorio epidemiologico confermano la fase discendente dell'epidemia in questo scorcio di stagione. ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 1 giugno 2022) ANCONA -, continuano are i casial Coronavirus. I dati dell'Osservatorio epidemiologico confermano la fase dinte dell'epidemia in questo scorcio di stagione. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - Axxiae : Oggi finalmente dopo mesi di lavoro nei sudici laboratori universitari e dopo un anno e mezzo di off limits per cov… - gabrillasarti2 : 2 mesi fa il medico di famiglia , la segretaria veramente , manda un messaggio x appuntamento x vaccino contro il f… - Altroconsumo : ?? Oggi, #1giugno, scatta un ulteriore allentamento delle misure anti-Covid per chi viaggia. Stop al #GreenPass per… -