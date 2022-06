Covid oggi Calabria, 601 nuovi contagi e 5 morti: bollettino 1 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 691 i nuovi contagi Covid registrati oggi in Calabria secondo il bollettino sull’emergenza coronavirus diffuso dalla Regione. Si registrano anche 5 morti (che fanno salire il totale dei decessi a 2.616). Sono 2.991 i guariti. Il bollettino, inoltre, registra -2.395 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 174) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 3). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 691 iregistratiinsecondo ilsull’emergenza coronavirus diffuso dalla Regione. Si registrano anche 5(che fanno salire il totale dei decessi a 2.616). Sono 2.991 i guariti. Il, inoltre, registra -2.395 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 174) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 3). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie. Da oggi 1 giugno stop al green pass per ingresso in Italia. LIVE - Corriere : ?? ULTIM'ORA - I dati di oggi - MassimoGaudina : Termina oggi il #GeneralMeetingED2022 con gli #EuropeDirect di tutta l’#Ue: panel, discussioni e workshop per riper… -