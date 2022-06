Covid oggi Abruzzo, 477 contagi e 6 morti: bollettino 1 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 477 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettio di oggi, 1 giugno. Si registrano inoltre altri 6 morti. Il totale dei casi positivi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 406.349. Dei positivi odierni, 335 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 71 e 88 anni, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 residente fuori regione e 1 risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3.330.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 383831 dimessi/guariti (+1827 rispetto a ieri). Gli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 477 i nuovidainsecondo il bollettio di, 1. Si registrano inoltre altri 6. Il totale dei casi positivi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 406.349. Dei positivi odierni, 335 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 71 e 88 anni, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 residente fuori regione e 1 risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solodalla Asl) e sale a 3.330.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 383831 dimessi/guariti (+1827 rispetto a ieri). Gli ...

