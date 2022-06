Covid, news di oggi. Bollettino: 18.391 casi, 59 morti. Tasso di positività 9,6%. LIVE (Di mercoledì 1 giugno 2022) Appello del dicastero di Roberto Speranza per le vaccinazioni: meno casi, ma non rimandate quarta dose. "Valuteremo con gli scienziati", ha detto il ministro della Salute. Fiaso: continua calo ricoveri, -13% pazienti in ospedale. Da oggi 1° giugno stop al Green pass per ingresso in Italia Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 giugno 2022) Appello del dicastero di Roberto Speranza per le vaccinazioni: meno, ma non rimandate quarta dose. "Valuteremo con gli scienziati", ha detto il ministro della Salute. Fiaso: continua calo ricoveri, -13% pazienti in ospedale. Da1° giugno stop al Green pass per ingresso in Italia

Advertising

ItalyinJPN : ?? Nuove regole per l'ingresso in Giappone e in Italia Per maggiori informazioni e dettagli consulta ????… - vaticannews_it : È morto il cardinale Angelo #Sodano, Segretario di Stato di due Papi. Ricoverato da tempo dopo aver contratto il… - HuffPostItalia : Covid, epatite di origine ignota, vaiolo delle scimmie: è l'era delle malattie virali? - gazzettaparma : Covid, la luce in fondo al tunnel: nessun morto, un solo paziente in terapia intensiva , 171 contagi - JacoPastoriux : @errico_erika Zappa ignorante. Il vaiolo delle scimmie (che nel tuo caso doverbbe essere autoctono) esiste ed è sta… -