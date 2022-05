Covid | news Bollettino | 24 267 casi e 66 decessi Tasso positività al 10%

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore processati 242.060 tamponi. In calo ricoveri (-160) e terapie intensive (-7). Il ministro della Salute Speranza: "Auspico vaccino contro varianti in autunno". Da domani non servirà più il green pass per entrare in Italia