Covid | ministero Salute | calo casi e ricoveri ma over 80 e fragili non rimandino richiamo

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Scendonoper-19 e aumentano le oconi di stare insieme. Non rimandare la quarta dose di vaccino. E' raccomandata per le persone di 80 anni e più, gli ospiti delle Rsa e le persone di 60 anni e più con elevatatà. Lo sottolinea su Twitter ildellacon l'hashtag #Restatevaccinati.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 giugno/ - 2 ricoverati, positività 8.8% STUDIO: ... Bollettino coronavirusSalute 1 giugno/ - 167 ricoveri, positività 10%... Ali Al Abed , spiegando la decisione recentemente presa daldell'Economia di Tripoli: ... Nel 2020, l'anno dello scoppio della pandemia di- 19, la Turchia risultava essere il primo ...Si apre il mese del cambiamento per quanto riguarda la lotta al Covid. A partire da oggi il Green Pass, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione o la negatività via tampone, non serve più ...Da oggi decade anche l'obbligo di presentare il Green Pass per volare in Europa. Mentre sempre il 15 giugno l'Italia dovrebbe dire addio alle mascherine al chiuso. Altre date da ricordare: 31 agosto e ...