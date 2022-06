Covid Italia, Sileri: “Basta mascherine ovunque, nemmeno a scuola servono” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono favorevole all’addio alle mascherine. Basta. E’ stata utile. Ma con la circolazione attuale, soprattutto quella osservata nell’ultima settimana e il calo cospicuo dei ricoverati, non serve. Basta” indossarle “ovunque, salvo nel caso in cui ci sia una recrudescenza. Lo stato attuale delle cose ce lo consente. Anche a scuola, oggi come oggi, la mascherina è inutile. Un ragazzo ha molte più chance di infettarsi fuori dalla scuola che dentro. La scuola è un posto sicuro”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Un Giorno da pecora’ su Rai Radio1. “In autunno ci sarà una recrudescenza della circolazione virale con la variante più attuale, Omicron 2, o un’altra variante, ma nessuna chiusura: le restrizioni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono favorevole all’addio alle. E’ stata utile. Ma con la circolazione attuale, soprattutto quella osservata nell’ultima settimana e il calo cospicuo dei ricoverati, non serve.” indossarle “, salvo nel caso in cui ci sia una recrudescenza. Lo stato attuale delle cose ce lo consente. Anche a, oggi come oggi, la mascherina è inutile. Un ragazzo ha molte più chance di infettarsi fuori dallache dentro. Laè un posto sicuro”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite di ‘Un Giorno da pecora’ su Rai Radio1. “In autunno ci sarà una recrudescenza della circolazione virale con la variante più attuale, Omicron 2, o un’altra variante, ma nessuna chiusura: le restrizioni ...

