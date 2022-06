Covid Italia, meno casi in estate e rialzo in autunno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Come sarà quest’estate sul fronte Covid? Se lo chiede il virologo Roberto Burioni che puntualizza: “Non abbiamo una risposta certa, ma siamo in grado di fare una previsione ragionata”. “Al netto di eventuali sorprese, è possibile che durante l’estate il numero di casi diminuirà, ma è altrettanto probabile che in autunno ci sarà una risalita delle infezioni”, spiega in un intervento pubblicato su ‘la Repubblica’. “Quanto sarà grave questa risalita autunnale? Nessuno può dirvelo, perché entreranno in gioco fattori al momento completamente imprevedibili: per esempio non sappiamo se emergeranno nuove varianti e non sappiamo quale sarà tra alcuni mesi la protezione residua derivante dalla vaccinazione”.Per il docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, “è evidente che quello che dobbiamo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Come sarà quest’sul fronte? Se lo chiede il virologo Roberto Burioni che puntualizza: “Non abbiamo una risposta certa, ma siamo in grado di fare una previsione ragionata”. “Al netto di eventuali sorprese, è possibile che durante l’il numero didiminuirà, ma è altrettanto probabile che inci sarà una risalita delle infezioni”, spiega in un intervento pubblicato su ‘la Repubblica’. “Quanto sarà grave questa risalita autunnale? Nessuno può dirvelo, perché entreranno in gioco fattori al momento completamente imprevedibili: per esempio non sappiamo se emergeranno nuove varianti e non sappiamo quale sarà tra alcuni mesi la protezione residua derivante dalla vaccinazione”.Per il docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, “è evidente che quello che dobbiamo ...

