Covid | i dati – 18 391 nuovi contagi e 59 morti I ricoverati non gravi scendono sotto quota 5mila | solo 8 ingressi in terapia intensiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono 18.391 idacomunicati oggi in Italia, frutto di 192.108 tamponi processati nelle ultime 24 ore, fra antigenici e molecolari. Il tasso di positività registrato si attesta al 9,6%. In calo i ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali, dove restano 4.878 pazienti (-243 rispetto a martedì) e nelle terapie intensive: i posti letto occupati da positivi al virus sono 223, con un -25 rispetto a ieri, per via di appena 8nelle ultime 24 ore. Diminuisce anche il numero deicomunicati dal ministero della Salute: sono 59, sette in meno rispetto a martedì e quasi la metà rispetto ai 114 di mercoledì scorso. Il confronto con una settimana fa conferma il trend in netto miglioramento della pandemia. Isono oltre 4mila in meno (erano 22.438 mercoledì ...