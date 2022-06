Covid, Cina: il vaccino nasale funziona, la sperimentazione sull'uomo ha dato esito positivo (Di mercoledì 1 giugno 2022) In Cina è stato sperimentato un vaccino anti Covid a somministrazione intranasale. Il prodotto si è dimostrato sicuro ed efficace nelle prime fasi di sperimentazione sull'uomo, come emerge da un nuovo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022) Inè stato sperimentato unantia somministrazione intra. Il prodotto si è dimostrato sicuro ed efficace nelle prime fasi di, come emerge da un nuovo ...

Advertising

MaricaGusmitta : RT @Miti_Vigliero: Il debito cinese barcolla ancora tra capitali in fuga e lockdown - Miti_Vigliero : Il debito cinese barcolla ancora tra capitali in fuga e lockdown - BasicLifeSupp : Covid. Oms conferma calo casi e decessi a livello globale anche se negli Usa e in Cina il trend è ancora in aumento… - crabu_m : RT @ChiodiDonatella: #Salvini e il viaggio a #Mosca. #Renzi in #ArabiaSaudita. Le visite pre #Covid di #Grillo all'ambasciata della #Cina.… - melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: #Salvini e il viaggio a #Mosca. #Renzi in #ArabiaSaudita. Le visite pre #Covid di #Grillo all'ambasciata della #Cina.… -