Covid, bollettino settimanale: contagi ancora in calo. Vaccini: somministrate 24 mila quarte dosi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continua il calo dei contagi da Covid-19. Il bollettino diffuso dalla Regione Siciliana mostra nella settimana che va dal 23 al 29 maggio come la curva epidemica continua a ridursi. L’incidenza dei nuovi positivi è pari a 15.569 (-7,27%), con un valore cumulativo di 347,35/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Catania (429/100.000 abitanti) e Siracusa (428/100.000). Più a rischio di contrarre il virus sono i bambini tra gli 11 e i 13 anni, (525/100.000), e tra i 6 ed i 10 anni (375/100.000). In calo anche le nuove ospedalizzazioni. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,19% del target regionale. Sono 73.632 i bambini che hanno completato il ciclo primario, con una percentuale pari ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continua ildeida-19. Ildiffuso dalla Regione Siciliana mostra nella settimana che va dal 23 al 29 maggio come la curva epidemica continua a ridursi. L’incidenza dei nuovi positivi è pari a 15.569 (-7,27%), con un valore cumulativo di 347,35/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Catania (429/100.000 abitanti) e Siracusa (428/100.000). Più a rischio di contrarre il virus sono i bambini tra gli 11 e i 13 anni, (525/100.000), e tra i 6 ed i 10 anni (375/100.000). Inanche le nuove ospedalizzazioni. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,19% del target regionale. Sono 73.632 i bambini che hanno completato il ciclo primario, con una percentuale pari ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, le notizie. Da oggi 1 giugno stop al green pass per ingresso in Italia. LIVE - lifestyleblogit : Covid oggi Lombardia, 2.240 contagi e 5 morti: bollettino 1 giugno - - infoitinterno : Covid bollettino Italia 1 giugno - infoitinterno : Covid in Italia, il bollettino di oggi 1° giugno: 18.391 nuovi casi e 59 morti - VivereTrapani : Covid, il bollettino settimanale: contagi ancora in calo in Sicilia -