Covid-19, le regole per l'estate: al cinema senza mascherina, su tram e navi ancora protetti. Stop ai vaccini ma non alle multe (Di mercoledì 1 giugno 2022) alle porte della stagione estiva il "liberi tutti" da norme e restrizioni anti Covid-19 continua ad essere uno dei temi centrali della lotta al virus. Covid-19 continua a circolare ma le alte temperature già arrivate in gran parte di Italia guidano il governo a un progressivo piano di allentamento. Oggi 1° giugno l'addio definitivo è quello al Green pass per tutti i viaggiatori che fanno ingresso o ritorno in Italia. Gli italiani che rientrano dall'estero, chi decide di passare le vacanze nel nostro Paese e chi arriva per motivi di lavoro non sarà più obbligato a mostrare la Certificazione verde anti Covid. L'ordinanza del ministro Speranza sulla misura anti virus per i viaggiatori è scaduta ieri 31 maggio senza ulteriori rinnovi. Insieme al Green pass non sarà più necessario mostrare ...

