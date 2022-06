Covid | 18 391 nuovi casi e 59 decessi nelle ultime 24 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 18.391 idi Coronavirus in Italia, su un totale di 192.108 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministeri della Salute. I morti nell'ultima giornata sono stati 59, per un totale delle persone decedute da inizio pandemia, che raggiunge quota 166.756. Gli attualmente positivi sono 668.909 (-10.485). I ricoverati negli ospedali italiani con sintomi legati alsono 4.878 (491 in meno di ieri), dei quali 223 in terapia intensiva (25 in meno di ieri).– Foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).