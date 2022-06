Covid | 18 391 nuovi casi e 59 decessi nelle ultime 24 ore

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 18.391 idi Coronavirus in Italia, su un totale di 192.108 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministeri della Salute. I morti nell’ultima giornata sono stati 59, per un totale delle persone decedute da inizio pandemia, che raggiunge quota 166.756. Gli attualmente positivi sono 668.909 (-10.485). I ricoverati negli ospedali italiani con sintomi legati alsono 4.878 (491 in meno di ieri), dei quali 223 in terapia intensiva (25 in meno di ieri).– Foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

infoitinterno : Covid:18.391 positivi,59 vittime. Solo 8 ingressi intensiva - stop_fake_news_ : AGI - Sono 18.391 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 24.267 precedenti e i 22… - LaStampa : Covid, 18.391 contagi, cala il numero dei morti (59) e tasso di positività al 9,6%: - zazoomblog : Covid: 18.391 contagi e 59 morti. Il bollettino Italia di oggi 1 giugno - Cronaca - - infoitinterno : Covid, 18.391 contagi, cala il numero dei morti (59) e tasso di positività al 9,6%: -

: 18.contagi e 59 morti. Il bollettino Italia di oggi 1 giugno Roma, 1 giugno 2022 " La regione con il maggior numero di casi oggi è il Lazio, con 2.489 contagi ( - 729 rispetto a ieri ) ...... allentate le restrizioni anti -Video :, a Pechino meno restrizioni: riaprono i centri commerciali Roma, 1 giugno 2022 - Sono in calo a 18.i nuovi contagi da(circa 6mila in ...In tutta Italia sono emersi invece 18.391 nuovi positivi al coronavirus (su 192.108 tamponi processati), 59 vittime e un'incidenza del 9,57%.Le vittime sono invece 59, sette in meno rispetto a ieri. Sono 223 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati nei reparti ordin ...