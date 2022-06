Covid | 18 391 nuovi casi con 192 108 tamponi e altri 59 decessi

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tasso di positività in leggero calo al 9,6%. In terapia intensiva sono ricoverati 223 pazienti ( - 25) mentre i guariti sono ...

di Chiara Barison I dati di mercoledì 1° giugno. Il tasso di positività è al 9,6% con 192.108 tamponi Sono 18.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 24.267, qui il bollettino). Sale così ad almeno 17.440.232 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...Tasso di positività in leggero calo al 9,6%. In terapia intensiva sono ricoverati 223 pazienti ( - 25) mentre i guariti sono ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 18.391 nuovi casi di coronavirus e 59 morti. Fiaso: "Netta riduzione ricoveri pediatrici, -45%" Drastica riduzione per i pazienti positivi al Covid ...I pazienti Covid nei reparti ordinari sono oggi 575, ieri erano 613. I guariti in Lombardia sono 1.548 nelle ultime ventiquattro ore, ieri erano stati 8.265. In Italia si registrano oggi 18.391 nuovi ...