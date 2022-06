Cosa succede con l’embargo al petrolio russo: il nuovo piano di Draghi per gli sconti sulla benzina (Di mercoledì 1 giugno 2022) Con l’embargo nei confronti del petrolio della Russia l’Italia, come il resto dei paesi europei, rischia di dover fronteggiare nuovi rincari nel mercato dell’energia. Anche se il greggio e i prodotti petroliferi che provengono da Mosca rappresentano il 10% del totale dell’import del settore. Per questo il presidente del Consiglio Mario Draghi lavora a un nuovo piano di aiuti per famiglie e imprese. Con un taglio delle accise in arrivo a partire da agosto. Mentre nel 2023 il governo dovrà mitigare anche l’eventuale effetto del bando del carbone. E anche se il piano dell’Ue per l’embargo del petrolio russo sarà operativo soltanto tra 6-8 mesi, l’esecutivo ha intenzione di muoversi da subito. Senza il greggio di Mosca Quali sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Connei confronti deldella Russia l’Italia, come il resto dei paesi europei, rischia di dover fronteggiare nuovi rincari nel mercato dell’energia. Anche se il greggio e i prodotti petroliferi che provengono da Mosca rappresentano il 10% del totale dell’import del settore. Per questo il presidente del Consiglio Mariolavora a undi aiuti per famiglie e imprese. Con un taglio delle accise in arrivo a partire da agosto. Mentre nel 2023 il governo dovrà mitigare anche l’eventuale effetto del bando del carbone. E anche se ildell’Ue perdelsarà operativo soltanto tra 6-8 mesi, l’esecutivo ha intenzione di muoversi da subito. Senza il greggio di Mosca Quali sono ...

