Cosa prevede la nuova iniziativa commerciale Usa-Taiwan

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Non è l’Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, il nuovo meccanismo lanciato dal presidente statunitense Joe Biden nel recente viaggio in Asia per compensare il fallimento dell’accordo di libero scambio Trans-Pacific Partnership con i Paesi asiatici e anticipare l’offensiva diplomatica cinese nella regione. Non è neppure un accordo di libero scambio. Perché entrambe le cose avrebbero messo a rischio l’ambiguità strategica degli Stati Uniti con. Ma Washington e Taipei hanno scelto di sottolineare il loro rapporto con la “U.S.-Initiative on 21st-Century Trade”, annunciata oggi da Sarah Bianchi, vice rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, e John Deng, ministro del governoese. L’, che non dovrà essere approvata dal Congresso di Washington poiché non ...