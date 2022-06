CorSport: al Napoli interessa Vicario, l’Atalanta propone Gollini (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ancora incerto il futuro dei portieri del Napoli. In attesa di sapere se Meret e Ospina rinnoveranno, però, il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, si guarda intorno. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Giuntoli si è mosso in direzione Vicario, mentre dall’Atalanta è stato offerto Gollini. “Tornando al mercato, sul fronte portieri resta da definire anche la posizione di Meret. Giuntoli, nel frattempo, ha aperto un fronte con il Cagliari per Vicario. l’Atalanta propone Gollini”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ancora incerto il futuro dei portieri del. In attesa di sapere se Meret e Ospina rinnoveranno, però, il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, si guarda intorno. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Giuntoli si è mosso in direzione, mentre dalè stato offerto. “Tornando al mercato, sul fronte portieri resta da definire anche la posizione di Meret. Giuntoli, nel frattempo, ha aperto un fronte con il Cagliari per”. L'articolo ilsta.

