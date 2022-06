Coronavirus Italia, trend ancora in calo: oggi 59 vittime (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono 18.391 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 24.267 di ieri e i 22.438 di sette giorni fa. Si conferma cosi il trend di calo settimanale. E’ quanto emerge dal... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono 18.391 i nuovi casi di Covid registrati innelle ultime 24 ore, contro i 24.267 di ieri e i 22.438 di sette giorni fa. Si conferma cosi ildisettimanale. E’ quanto emerge dal...

Advertising

tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 18mila 391 casi e 59 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia sono stati registrati 18… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 18.391 nuovi casi e 59 decessi, in totale sono 166.756 morti nel Paese: Sale a 6.282.611 mor… - LuigiF97101292 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.787.967 Dosi somministrate ieri: 2… - andreastoolbox : #Coronavirus in Italia, il bollettino dell'1 giugno: 18.391 nuovi casi, i morti sono 59 - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi: L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epid… -