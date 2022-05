Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di mercoledì 1 giugno 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 giugno 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Pubblicità

infoitinterno : Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 24.267 nuovi casi (-21,8% in 7 giorni) e 66 vittime - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: 167.000 MORTI IN ITALIA IN TOTALE IN QUASI DUE ANNI E MEZZO DI EPIDEMIA DI CORONAVIRUS.. ???????? - SjDHE0xGbeKIRlt : 167.000 MORTI IN ITALIA IN TOTALE IN QUASI DUE ANNI E MEZZO DI EPIDEMIA DI CORONAVIRUS.. ???????? - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SkyTG24: Il #18marzo di due anni fa i mezzi militari, a Bergamo, furono impiegati per il trasporto delle salme dei morti a causa della… - Mavafanfluk : @sole24ore Con voi il Coronavirus ha avuto gioco facile in Italia, anche chi ha investito in case farmaceutiche a f… -