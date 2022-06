Coronavirus | 18 391 contagiati e 59 morti Il tasso di positività scende al 9 | 6%

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il bollettino del 1° giugno 2022 Il numero di decesssi daregistrati nelle ultime 24 ore è arrivato a 59, nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile di ieri erano stati 66. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia quindi è arrivato a 166.756. I nuovisono 18.391, ieri i casi erano stati 24.267. Dall’inizio della pandemia il totale dei contagi è stato 17.440.232. Ildiè arrivato al 9,6 per cento, lo 0,5 per cento in meno rispetto a ieri. La situazione negli ospedali Il numero dei ricoveri è sceso di 243 unità, quello delle terapie intensive di 25. Al momento il numero totale di persone ricoverate per Covid negli ospedali italiani è di 4.878. Nei reparti di terapia intensiva ci sono invece 223 pazienti: gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 8. In ...