Convocati Italia Under 21: prima chiamata per lo juventino Miretti (Di mercoledì 1 giugno 2022) in vista delle gare di qualificazione all’Europeo Sempre più lanciato Fabio Miretti. Il giovanissimo centrocampista della Juve è stato convocato per la prima volta dal ct Paolo Nicolato con l’Italia Under 21, che sarà impegnata nei match di qualificazione all’Europeo di categoria contro Lussemburgo, Svezia e Repubblica d’Irlanda. I Convocati Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina); Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) in vista delle gare di qualificazione all’Europeo Sempre più lanciato Fabio. Il giovanissimo centrocampista della Juve è stato convocato per lavolta dal ct Paolo Nicolato con l’21, che sarà impegnata nei match di qualificazione all’Europeo di categoria contro Lussemburgo, Svezia e Repubblica d’Irlanda. IPortieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina); Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli ...

