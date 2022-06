Conto alla rovescia per "Lightyear - La vera storia di Buzz", il nuovo film Disney e Pixar (Di mercoledì 1 giugno 2022) In esclusiva a Tgcom24 un video che mostra l'addestramento per affrontare lo spazio del leggendario Space Ranger e dei suoi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 giugno 2022) In esclusiva a Tgcom24 un video che mostra l'addestramento per affrontare lo spazio del leggendario Space Ranger e dei suoi ...

Advertising

Valeria76ad : RT @CLVeneto: ?? Incentivi alle imprese: dal Ministero dello Sviluppo Economico contributi in conto capitale destinati alla valorizzazione d… - nemo652 : RT @Lucyluciana94: #unTemaAlGiorno Alla fine ti rendi conto che non #SiPuòMettere tutto il tempo che vuoi a decidere se farla o no,… - ferris60 : @MartaFarasha @altemaree Io ce l’ho, un miglioramento generale, c’è, poi tieni conto che alla mia età non si aspett… - MarisaDenaro71 : @Osmin__ Faccia il conto alla rovescia con tanto di X sul calendario per i suoi 50 anni e provveda all'autoeliminazione. - SimplyBenny : Io prontamente ho spento la luce da lettura per non farmi scoprire, la vedo fare cenno fuori e mi vedo una figura i… -