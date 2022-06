Consorzio di Bonifica | ' Emergenza acqua | non c' è tempo da perdere' - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L'incontro Precipitazioni sporadiche e scarse non bastano a dare sollievo ai campi. Le portate dei corsi d', in tutto il comprensorio Alto Valdarno, come nel resto della penisola, sono scarse. ...

Lo hanno rappresentato con chiarezza le organizzazioni professionali agricole, intervenute all'incontro, organizzato daldi2 Alto Valdarno, a Bettolle, nel comune di Sinalunga, in ......di Distretto e dell'Autorità Idrica Toscana potrebbero presto tradursi in interventi concreti Per quanto concerne gli interventi strutturali un ruolo chiave è giocato daldi3 ... Consorzio di Bonifica: "Emergenza acqua, non c'è tempo da perdere" San Giacomo si risveglia senz’acqua. Anzi, è così da qualche giorno. Ma non è una novità. La questione, grave, è che però potrebbe restare senz’acqua anche per un mese. È quanto si è sentito ripetere ...Lettera del Segretario generale Flai Cgil Ragusa, Salvatore Terranova, al Direttore del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa e al Commissario del Consorzio di Bonifica Sudest, riguardo alla vicenda ...