Coni | il 9 giugno l’udienza sul ricorso della Lega di Serie A contro la Figc sul sistema delle licenze 2022 23

Tramite un comunicato ufficiale sul sito del Coni, la presidente del Collegio di Garanzia, Gabriella Palmieri Sandulli, ha fissato l'udienza per discutere del ricorso presentato dalla Lega di Serie A contro la Figc. l'udienza è stata programmata per il 9 giugno, a partire dalle 14.30, davanti alle Sezioni Unite. L'oggetto di discussione del ricorso è Legato al sistema delle licenze Nazionali per l'ammissione al campionato di A 2022/23, approvato dalla Figc lo scorso 27 Aprile. La Lega di Serie A infatti non condivide le misure prese dalla Federazione e spera di ottenere ...

