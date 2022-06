Concorso Agenzia Dogane, nuovo bando di concorso per 1.800 posti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Verrà pubblicato nel mese di luglio il bando del concorso Agenzia Dogane 2022, aperto sia ai diplomati sia ai laureati, per il reclutamento di circa 1.800 unità di personale a tempo pieno e indeterminato. Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, l’intenzione di bandire un concorso ogni anno, per risolvere il problema della carenza di personale, dovuta ad un lungo blocco dei concorsi e ai numerosi pensionamenti. concorso Agenzia Dogane, i posti disponibili Le assunzioni in programma saranno rivolte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai candidati laureati e, secondo le ultime ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 1 giugno 2022) Verrà pubblicato nel mese di luglio ildel2022, aperto sia ai diplomati sia ai laureati, per il reclutamento di circa 1.800 unità di personale a tempo pieno e indeterminato. Lo ha annunciato il direttore dell’dellee dei Monopoli, Marcello Minenna, l’intenzione di bandire unogni anno, per risolvere il problema della carenza di personale, dovuta ad un lungo blocco dei concorsi e ai numerosi pensionamenti., idisponibili Le assunzioni in programma saranno rivolte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai candidati laureati e, secondo le ultime ...

