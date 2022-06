Concorso Agenzia delle Dogane, 1.500 posti aperti: come candidarsi per le selezioni del bando (Di mercoledì 1 giugno 2022) Finalmente è arrivata la conferma ufficiale: l’Agenzia delle Dogane ha così sancito definitivamente l’apertura di un nuovo bando di Concorso per il mese di luglio. Saranno ben 1.500 i posti in palio per i futuri impiegati professionali, e ora vi daremo tutte le informazioni utili, presenti al momento, per poter partecipare la bando e non lasciarvi sfuggire questa incredibile occasione di dare una svolta alla vostra carriera. Nuovo Concorso a luglio: 1.500 posti di lavoro La notizia è arrivata all’improvviso, grazie ad una intervista rilasciata a Il Messaggero, durante la quale il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha deciso di svelare l’arcano. Stando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Finalmente è arrivata la conferma ufficiale: l’ha così sancito definitivamente l’apertura di un nuovodiper il mese di luglio. Saranno ben 1.500 iin palio per i futuri impiegati professionali, e ora vi daremo tutte le informazioni utili, presenti al momento, per poter partecipare lae non lasciarvi sfuggire questa incredibile occasione di dare una svolta alla vostra carriera. Nuovoa luglio: 1.500di lavoro La notizia è arrivata all’improvviso, grazie ad una intervista rilasciata a Il Messaggero, durante la quale il direttore dell’e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha deciso di svelare l’arcano. Stando ...

