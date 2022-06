Concorrenti de L’Isola puniti per violazione delle regole: provvedimento della produzione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi i Concorrenti hanno trasgredito le regole. Carmen, Estefania e Marialaura hanno mangiato nonostante avessero perso la prova ricompensa. Per questo motivo la produzione ha tolto il fuoco a tutti per un giorno intero. “Lo spirito de L’Isola dei Famosi vede sempre tutto. Nel corso della puntata di ieri contravvenendo alle regole del gioco Marialaura De Visitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro hanno consumato la ricompensa nonostante avessero perso la sfida. Quindi lo spirito delL’Isola ha stabilito che tutti i Concorrenti resisteranno senza fuoco per le prossime 24 ore”. Il provvedimento riporta malumore nel gruppo che non si trova d’accordo con la decisione dello ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 giugno 2022) Durante l’ultima puntata dedei Famosi ihanno trasgredito le. Carmen, Estefania e Marialaura hanno mangiato nonostante avessero perso la prova ricompensa. Per questo motivo laha tolto il fuoco a tutti per un giorno intero. “Lo spirito dedei Famosi vede sempre tutto. Nel corsopuntata di ieri contravvenendo alledel gioco Marialaura De Visitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro hanno consumato la ricompensa nonostante avessero perso la sfida. Quindi lo spirito delha stabilito che tutti iresisteranno senza fuoco per le prossime 24 ore”. Ilriporta malumore nel gruppo che non si trova d’accordo con la decisione dello ...

