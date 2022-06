Comunicazione, assegnati i premi Top Communicator of the year (Di mercoledì 1 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il Club del Marketing e della Comunicazione, in collaborazione con Party Round Green, ha consegnato i premi Top Communicator of the year. La cerimonia si è tenuta a Milano.Il riconoscimento è andato tra gli altri a Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore del TG4; al virologo Fabrizio Pregliasco; al conduttore Piero Chiambretti; a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; al giornalista e scrittore Marino Bartoletti; ad Alberto Brandi, direttore di Mediaset Sport; a Paolo Liguori, direttore editoriale del TGCOM 24; ad Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it; all'attore Germano Lanzoni; a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell'agenzia di stampa Italpress; a Giorgio Santambrogio amministratore delegato del Gruppo Vegè.“La Comunicazione è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il Club del Marketing e della, in collaborazione con Party Round Green, ha consegnato iTopof the. La cerimonia si è tenuta a Milano.Il riconoscimento è andato tra gli altri a Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore del TG4; al virologo Fabrizio Pregliasco; al conduttore Piero Chiambretti; a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; al giornalista e scrittore Marino Bartoletti; ad Alberto Brandi, direttore di Mediaset Sport; a Paolo Liguori, direttore editoriale del TGCOM 24; ad Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it; all'attore Germano Lanzoni; a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell'agenzia di stampa Italpress; a Giorgio Santambrogio amministratore delegato del Gruppo Vegè.“Laè la ...

Assegnati i premi di saggistica femminile Giuditta ... Nicoletta Sipos e Elena Mora, ha conferito i seguenti premi per la saggistica femminile nelle categorie: Miglior saggio 2021: Le vie del senso di Annamaria Testa (Garzanti) Esperta di comunicazione, ... Scadenze giugno: esami di Stato, concorso straordinario bis, mobilità annuale ...e doveri d'ufficio per il semestre luglio/dicembre 2022 30 giugno - Termine per la comunicazione ... che verranno assegnati "nei limiti delle disponibilità - secondo quanto stabilito dall' art. 19 comma ...