Compiersi a Tirana

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Non voglio includere il tempo nel mio schema.Non voglio pensare alle cose come presenti; voglio pensarle come cose.Non voglio separarle da loro stesse, trattandole come presenti.“Vive, dizes, no presente; Vive só no presente.” – Alberto Caeiro (Eteronimo di Fernando Pessoa) Da oggi il sorriso con cui Laura mi accoglie all’aeroporto di Fontanarossa sostituirà definitivamente il ghigno di Davide Baiocco nella mia idea di Catania. Ho conosciuto Laura al bar della Cassazione, dove entrambi lavoriamo, poche ore prima del ritorno dei quarti di finale di Conference League Roma-Bodø/Glimt. La mia amica Veronica aveva due biglietti per lo stadio, ma il suo fidanzato, juventino, non si sentiva bene e l’idea di andarci da sola non la convinceva. Così, quando in fila per comprare il pranzo è venuto fuori che anche Laura e la sua coinquilina sarebbero andate all’Olimpico e nello stesso settore ...