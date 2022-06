Community Shield: il 30 luglio Manchester City-Liverpool a Leicester (Di mercoledì 1 giugno 2022) La sfida che ha caratterizzato gli ultimi anni del calcio inglese vivrà un altro capitolo il prossimo 30 luglio. In palio il Community Shield, di fronte il Manchester City detentore della Premier League e il Liverpool che ha vinto l’ultima FA Cup. A ospitare il match tra la squadra di Guardiola e quella di Klopp il King Power Stadium di Leicester, ovvero l’ultima squadra nell’albo d’oro della competizione: la Supercoppa inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) La sfida che ha caratterizzato gli ultimi anni del calcio inglese vivrà un altro capitolo il prossimo 30. In palio il, di fronte ildetentore della Premier League e ilche ha vinto l’ultima FA Cup. A ospitare il match tra la squadra di Guardiola e quella di Klopp il King Power Stadium di, ovvero l’ultima squadra nell’albo d’oro della competizione: la Supercoppa inglese. SportFace.

