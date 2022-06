Come sta Mustafa, il bambino siriano senza arti? Ora è a Budrio per le protesi... (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nuova vita di Mustafa , il bambino siriano senza arti arrivato in Italia lo scorso gennaio, è iniziata. E adesso il piccolo, protagonista insieme al padre Munzir El Nezzel della foto ' Hardship ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nuova vita di, ilarrivato in Italia lo scorso gennaio, è iniziata. E adesso il piccolo, protagonista insieme al padre Munzir El Nezzel della foto ' Hardship ...

mengonimarco : Si sta come in primavera, i musicisti, in studio. #MarcoNegliStadi - ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - carmelitadurso : È giugno!!! Sta tornando QUEL PERIODO ma intanto noi staremo insieme anche domani, che è festa, come sempre in dire… - CCiliberto80 : @GiovaQuez Davvero è convinto di parlare a dei coglioni?!?! Ah ci sta parlando e come? Ah davvero? Scus - melodygds : come ti odio sta sera -