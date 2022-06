"Come può capire una donna con tacco 12?", sessismo contro una candidata del centrosinistra a Rignano sull'Arno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le offese sarebbero state fatte da un altro candidato a sindaco sostenuto dal centrodestra durante un incontro elettorale. La replica: 'Dichiarazioni retrograde e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le offese sarebbero state fatte da un altro candidato a sindaco sostenuto dal centrodestra durante un inelettorale. La replica: 'Dichiarazioni retrograde e ...

Advertising

teatrolafenice : ???'Il cuore è come il cielo: solo quando si apre può essere sereno.' (Emanuela Breda) Buongiorno, amici! #1giugno - GuidoDeMartini : ?? ORA CHE FINALMENTE SI PUÒ DISCUTERE ?? sul numero e sulla entità degli effetti avversi correlati alla vaccinazione… - ItaliaViva : Da un camaleonte come Conte, che cambia posizione a seconda del suo interlocutore, accetto lezioni solo sul numero… - DANIELEALOFAN : @_allthatglitz Ho ragionato come te prima guardando il riferimento Gasly,ma se sei curiosa paragona i tempi di Lati… - fracaruc : RT @BiondaMente: Mi hanno bloccato il profilo principale perché a quanto pare nnSi può dire che il battaglione azov è composto da n4z1stI e… -