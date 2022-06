Come i giornali stranieri raccontano la propaganda filorussa nei media italiani (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Nei salotti televisivi italiani non è raro trovare personalità vicine alle posizioni del Cremlino, determinate a difendere la politica di Vladimir Putin». Un articolo del Figaro di domenica scorsa denuncia le cattive abitudini dei palinsesti italiani, che da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina danno sempre più spazio alla propaganda russa: «Per aumentare l’audience – si legge nell’articolo – gli studi non esitano a chiamare relatori molto vicini al Cremlino». Il primo nome citato è ovviamente quello di Alessandro Orsini, presentato Come ricercatore specializzato in sociologia del terrorismo e docente alla Luiss di Roma, di cui vengono ripresi alcuni dei virgolettati più agghiaccianti – non c’è bisogno di citarli ancora – e dell’eccessiva disponibilità di Bianca Berlinguer nel lasciarlo parlare a ruota ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Nei salotti televisivinon è raro trovare personalità vicine alle posizioni del Cremlino, determinate a difendere la politica di Vladimir Putin». Un articolo del Figaro di domenica scorsa denuncia le cattive abitudini dei palinsesti, che da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina danno sempre più spazio allarussa: «Per aumentare l’audience – si legge nell’articolo – gli studi non esitano a chiamare relatori molto vicini al Cremlino». Il primo nome citato è ovviamente quello di Alessandro Orsini, presentatoricercatore specializzato in sociologia del terrorismo e docente alla Luiss di Roma, di cui vengono ripresi alcuni dei virgolettati più agghiaccianti – non c’è bisogno di citarli ancora – e dell’eccessiva disponibilità di Bianca Berlinguer nel lasciarlo parlare a ruota ...

