Come ha umiliato Lewis Hamilton: la mossa di Alonso a Montecarlo (che nessuno ha notato) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Con l'Alpine non ha iniziato bene il campionato, ma negli ultimi due GP di Barcellona e Montecarlo sono arrivati sei punti e due ottime prestazioni in pista. Al Montmeló, tra l'altro, Fernando Alonso partiva dal fondo dopo aver cambiato il motore della sua A522, ed è riuscito a rimontare fino alla nona posizione, di fronte ai tifosi di casa. Il finale di gara nel GP di Monaco, poi, non è stato semplice, ma considerando che nel Principato non si passa, 'Nando' ha avuto vita facile per tenere a bada i suoi inseguitori. Alonso e il problema al braccio: "Ho male dappertutto" Il risultato diventa ancora più importante se si pensa che Alonso da Melbourne soffre di un problema al braccio, patito durante le qualifiche del GP d'Australia dello scorso 9 aprile. Allora andò a sbattere pesantemente contro le barriere. Uscì ...

