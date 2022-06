Com’è finito Giustizia per Tutti? Una seconda stagione è possibile ma il finale delude (Di mercoledì 1 giugno 2022) Com’è finito Giustizia per Tutti e quale sarà il futuro della serie con Raoul Bova? Queste sono le domande che si stanno facendo i fan in queste ore in attesa di avere delle risposte definitive da parte dei piani alti Mediaset. La possibilità che Giustizia per Tutti 2 si farà c’è soprattutto per via degli ascolti che non sono stati sorprendenti ma che, sicuramente, hanno regalato nuova linfa alla rete ammiraglia Mediaset. Ma prima di chiederci se Giustizia per Tutti 2 ci sarà o meno, cerchiamo di capire come è finito ieri sera l’intricato giallo legato alla morte di Beatrice per la quale proprio il marito Roberto è finito in galera per anni. Nel finale della prima stagione della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)pere quale sarà il futuro della serie con Raoul Bova? Queste sono le domande che si stanno facendo i fan in queste ore in attesa di avere delle risposte definitive da parte dei piani alti Mediaset. La possibilità cheper2 si farà c’è soprattutto per via degli ascolti che non sono stati sorprendenti ma che, sicuramente, hanno regalato nuova linfa alla rete ammiraglia Mediaset. Ma prima di chiederci seper2 ci sarà o meno, cerchiamo di capire come èieri sera l’intricato giallo legato alla morte di Beatrice per la quale proprio il marito Roberto èin galera per anni. Neldella primadella ...

Pubblicità

pisto_gol : Su #HistoryHD è appena finito #Calciopoli anatomia di un processo. Una sentenza senza appello?? - giroditalia : ?? @GLeemreize and @mathieuvdpoel have just finished the descent. 1'10'' gap for them. 17 km to go. ?? @GLeemreize e… - antoniopern : RT @ComVentotene: Dopo cinque giorni dall’inizio dell’invasione #Salvini e il suo consulente #Capuano hanno cenato con Sergey Razov all’amb… - Gianni23106872 : RT @ComVentotene: Dopo cinque giorni dall’inizio dell’invasione #Salvini e il suo consulente #Capuano hanno cenato con Sergey Razov all’amb… - AlePol65_2 : RT @Lucrezi29674256: Anche Maggio è finito .. con.l'augurio che Giugno possa portarci un po' di gioia , spensieratezza....e tanta serenit… -