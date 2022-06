CO-Scienza 2022: Paolo Lissoni, “l’energia femminile ha cambiato il mondo”, e Andrea Colombini, direttore d’orchestra ribelle (Di mercoledì 1 giugno 2022) Paolo Lissoni esperto in Psiconeuroendocrinoimmunologia e in Immunoendocrinoterapia oncologica il Prof. Lissoni è l’attuale Dirigente Responsabile di Attività Specialistica per l’Oncologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza. É stato premiato dal National Cancer Institute di Washington per le sue ricerche sulla ghiandola pineale, su questo argomento ha pubblicato 600 lavori.Ama definirsi con semplicità “oncologo, endocrinologo, teologo e poeta” eppure Lissoni è un noto ricercatore di Psiconeuroendocrinoimmunologia e di Bioterapia dei tumori, attivo sia in ambito clinico che sperimentale, con specializzazione nello studio della ghiandola pineale. Oltre a diversi libri vanta numerose pubblicazioni scientifiche su riviste del settore di rilevanza internazionale, oltre 600 abstracts per presentazioni a congressi ed ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)esperto in Psiconeuroendocrinoimmunologia e in Immunoendocrinoterapia oncologica il Prof.è l’attuale Dirigente Responsabile di Attività Specialistica per l’Oncologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza. É stato premiato dal National Cancer Institute di Washington per le sue ricerche sulla ghiandola pineale, su questo argomento ha pubblicato 600 lavori.Ama definirsi con semplicità “oncologo, endocrinologo, teologo e poeta” eppureè un noto ricercatore di Psiconeuroendocrinoimmunologia e di Bioterapia dei tumori, attivo sia in ambito clinico che sperimentale, con specializzazione nello studio della ghiandola pineale. Oltre a diversi libri vanta numerose pubblicazioni scientifiche su riviste del settore di rilevanza internazionale, oltre 600 abstracts per presentazioni a congressi ed ...

Advertising

f_bartoloni : Prima che 60 milioni di commissari tecnici, virologi, esperti di geopolitica e quant'altro, abbiamo 60 milioni di s… - GSSI_LAQUILA : The Sharper - Notte Europea dei Ricercatori returns to L'Aquila! ?? L'Aquila, downtown ?? Save the date: September 3… - scinet_it : La guerra è una questione di #salute planetaria e, come mostra Paolo Vineis, i modelli di prevenzione derivati dall… - cicap : RT @codice_edizioni: È tempo di #CICAPFest22! Siete pronti per parlare di scienza e curiosità? Sabato #4giugno a domenica #5giugno 2022 la… - codice_edizioni : È tempo di #CICAPFest22! Siete pronti per parlare di scienza e curiosità? Sabato #4giugno a domenica #5giugno 2022… -