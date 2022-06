Advertising

TerniLife : Investimenti delle imprese, Cna: 'Bene lo scorrimento delle graduatorie dei bandi regionali' -… - tusciaweb : “Pnrr, bene unità d’intenti tra Anci e Cna per coinvolgere le piccole imprese del territorio” Viterbo - Riceviamo… - orvietonews : CNA: 'Bene lo scorrimento delle graduatorie dei bandi regionali': 'Accogliamo con favore la decisione della giunta… - UmbriaDomani : Cna Umbria: 'Bene lo scorrimento delle graduatorie dei bandi regionali' - umbriajournal_ : CNA: investimenti, bene lo scorrimento delle graduatorie dei bandi regionali -

LA NAZIONE

Anche Santi Del Sere, maestro restauratore ed ebanista e vice presidenteValtiberina, plaude all'iniziativa: "Trovo sia importante anche per garantire la sopravvivenza della scuola, che è ...Pescara. Un ponte da tutto esaurito nelle località balneari in tutta italia,anche l'Abruzzo, dove a fare il pienone sono anche i centri montani. Tra giovedì 2 e domenica 5 ...un'indagine di... Cna: "Bene i corsi per lavorare il legno, carta importante per il liceo artistico" Ascoli.- Nonostante le difficoltà sul piano sanitario, economico e geopolitico che ormai da mesi stanno condizionando la ripresa delle attività economiche locali e nazionali, l’estate 2022 ormai alle ...Arezzo, 1 giugno 2022 - “Trovo che quella di istituire un corso per la lavorazione del legno al liceo artistico di Anghiari sia un’iniziativa importante, che rivitalizza una struttura storica del terr ...