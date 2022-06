Clamoroso Capello | “Nel 2015 ho tentato di portare Messi alla Juventus”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del giornale inglese The Sun. L’ex allenatore ha svelato un grandissimo retroscena riguardante Lionel. A quei tempi c’era la volontà diil fuoriclasse di Rosario a Torino. Un colpo che se si fosse avverato, sarebbe rimasto nella storia. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni “Era il 2005, era l’ultimo torneo prima dell’inizio del campionato. Entra, gioca questa partita (il trofeo Gamper, vinto ai rigori dai bianconeri, ndR) e dopo un’ora e mezza scendo a parlare con l’allenatore del Barcellona, Frank Rijkaard. Gli dico: ‘Frank, è possibile che tu mi venda questo ragazzo?’. Mi disse di no, mi disse che era uno dei loro. Era incredibile, aveva diciotto anni e faceva le stesse cose che fa adesso. Nella mia mente c’è Pelè, c’è ...

Advertising

triolo_daniele : @rulla02 @martina5511 @Shellshoker7 Quel Milan era stupendo. Quando arrivava un pareggio era clamoroso. Quando si p… -

Footballnews24.it

... risale esattamente alla stagione 1992/93, quando il Milan divinse il titolo staccando di ... un affetto, considerata la cocente delusione della retrocessione. Sul campo a vincere ...Soloha una media migliore. Stefano è davanti a Sacchi, Rocco, Ancelotti e Allegri , l'... La sconfitta casalinga con lo Spezia, a metà gennaio, per quanto viziata da unerrore ... Juventus, il retroscena di Capello: “Provai a portare Messi a Torino” Fabio Capello ricorda i tempi in bianconero, svelando un retroscena: quando nel 2005 provò a portare Leo Messi a Torino ...VERDETTI - Nel campionato Under 16 alla Roretese basta un punto per festeggiare, pesante vittoria dell’Academy Canale sul Csf Carmagnola nella corsa al secondo posto, che coinvolge anche il Busca Clam ...