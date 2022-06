Ciro Grillo, iniziato il processo. Hanno deposto i carabinieri che intercettarono gli indagati. Prossima udienza il 6 luglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa mattina in aula Hanno deposto sei dei sette carabinieri, quattro uomini e tre donne, che Hanno ricevuto la denuncia delle vittime, svolgendo poi l’attività di intercettazione e analizzando i profili social dei quattro imputati Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa mattina in aulasei dei sette, quattro uomini e tre donne, chericevuto la denuncia delle vittime, svolgendo poi l’attività di intercettazione e analizzando i profili social dei quattro imputati

Advertising

_MrWolf_ : L'accanimento su Ciro Grillo, solo perché è il figlio di Beppe, è deplorevole. Lasciamo che la giustizia faccia il… - uunonismo : E tu quale pregl1asc° chiuderesti in camera con ciro grillo? via al televoto - Agenzia_Ansa : Ciro Grillo, al via l'udienza a porte chiuse del processo per violenza sessuale di gruppo su due ragazze che vede i… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ciro Grillo, iniziato il processo per stupro: assente la testimone chiave [dal nostro inviato Giuseppe Filetto] https://t.c… - sardanews : Ciro Grillo, al via il dibattimento per stupro, in aula 7 carabinieri - Sardegna -