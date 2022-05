«Ci ha seguite sempre, sapeva dare forza a tutti» (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’avvocato Carlo Smuraglia cominciò la sua carriera giovanissimo, negli anni ’50, poco dopo essersi laureato all’ex istituto Mussolini (poi Sant’Anna) di Pisa, insieme a Lelio Basso difese e ottenne l’assoluzione L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’avvocato Carlo Smuraglia cominciò la sua carriera giovanissimo, negli anni ’50, poco dopo essersi laureato all’ex istituto Mussolini (poi Sant’Anna) di Pisa, insieme a Lelio Basso difese e ottenne l’assoluzione L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

davidlupo95 : Unpopular opinion: i #PlayOff andrebbero applicati anche alle massime serie. La partita secca avrà sempre un fascin… - e_c_o_c : RT @willycuba65: quando leggo l’ennesimo tweet di quelle (sempre le stesse): “non mi seguite con fake” “fate schifo” “poracce le mogli” (p… - willycuba65 : quando leggo l’ennesimo tweet di quelle (sempre le stesse): “non mi seguite con fake” “fate schifo” “poracce le mo… - Pietro_Firenze : RT @Giulio_Firenze: Come va interpretata questa fase di caldo anomalo in vista dell’estate? In generale non sempre ondate di calore precoci… - Trezzano5Stelle : Seguite @JamesLucasIT Un grande Sempre cose belle e interessant ??????????????????i -