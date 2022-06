Chiara Ferragni si racconta | “Pensavo di non meritare il successo”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ancheha vissuto la sindrome dell’impostore. In occasione di un’intervista del 31 maggio 2022 al Corriere della Sera, l’influencer ha rivelato di aver provato sensi di colpa e sentimenti di indegnità professionale, dovuti più che altro al giudizio degli altri e al modo in cui le persone reagivano di fronte ai traguardi che raggungeva. Vi raccomandiamo..., lo "yellow bikini" di Vittoria e il ricordo della nonna Marina “Quando ho iniziato ad avereed ero ancora una ragazzina, in tanti mi attaccavano. Molte persone più adulte di me mi criticavano. Così sentivo di nonquello che mi stava succedendo. Ascoltando chi invece mi seguiva e mi sosteneva mi ripetevo: ‘Perché mai ...

Advertising

mariaxxairam : RT @NicoxSick: Pov: sei Fedez quando Chiara Ferragni mette i tacchi - imcrybabys : CHIARA FERRAGNI LEVATI PROPRIO - chantal19768677 : @Paoletta952 @Valerialamastra @lellissimissimo Aspetta tu paragoni la Ferragni alla salemi? Non è nemmeno un laccio… - itsmc17 : RT @NicoxSick: Pov: sei Fedez quando Chiara Ferragni mette i tacchi - Paoletta952 : @chantal19768677 @Valerialamastra @lellissimissimo E cmq avere un marchio proprio significa essere imprenditori ...… -

Vittorio Sgarbi attacca: "Befana con gli zatteroni"/ E su Fedez... Vittorio Sgarbi ha fatto un altro esempio: " Non c'è democrazia anche in Italia, se D'Orsi dice che è vicino a Putin,...Il cantante, sposato con, gioca e scherza ogni giorno con la compagna di vita e i due pargoli, Leone e Vittoria . Proprio con quest'ultima, in queste ore, qualcosa è però andato ...Chiara Ferragni ha rivelato le difficoltà vissute durante la sua carriera. Affermando di aver pensato di non meritare il successo.Come per ogni edizione, ci sarà una parola chiave a legare tutti gli eventi in programma. “Ostinazione” è la parola scelta per l'edizione 2022 ...