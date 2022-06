Chi lavora sotto traccia per un’opa serba sul Kosovo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si riflettono anche nei Balcani gli effetti geopolitici della guerra in Ucraina, lì dove la geomorfologia dei players interessati all’allargamento Ue deve confrontarsi con le pressioni esterne e con alcuni moti interni. È il caso delle relazioni tra Serbia e Kosovo, che registrano un nuovo capitolo: la Serbia, che non ha imposto sanzioni alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina, ha parallelamente rafforzato la sua partnership con Mosca, con cui ha raggiunto un accordo sul gas, proprio mentre l’Ue ha votato per tagliare i legami con il petrolio russo. Ma l’Ue rischia di alimentare un doppio cavallo di Troia. Serbia Il Presidente serbo Aleksandar Vucic, rieletto un mese fa, si è impegnato a proteggere il Kosovo come parte integrante dell’integrità territoriale della Serbia, poiché ha prestato giuramento per un secondo mandato come presidente. Il suo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si riflettono anche nei Balcani gli effetti geopolitici della guerra in Ucraina, lì dove la geomorfologia dei players interessati all’allargamento Ue deve confrontarsi con le pressioni esterne e con alcuni moti interni. È il caso delle relazioni tra Serbia e, che registrano un nuovo capitolo: la Serbia, che non ha imposto sanzioni alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina, ha parallelamente rafforzato la sua partnership con Mosca, con cui ha raggiunto un accordo sul gas, proprio mentre l’Ue ha votato per tagliare i legami con il petrolio russo. Ma l’Ue rischia di alimentare un doppio cavallo di Troia. Serbia Il Presidente serbo Aleksandar Vucic, rieletto un mese fa, si è impegnato a proteggere ilcome parte integrante dell’integrità territoriale della Serbia, poiché ha prestato giuramento per un secondo mandato come presidente. Il suo ...

Advertising

Avvenire_Nei : #2giugno #FestadellaRepubblica Lettera di #Zuppi (Cei) alle istituzioni: «Non si può morire di lavoro» - Ettore_Rosato : Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione del #redditodicittadinanza. Strumento sbagliato, v… - _Nico_Piro_ : Manipolare i social = avvelenare democrazia, Russia l'ha fatto con le presidenziali Usa e Brexit ma è un fenomeno p… - Luigi_Preti : @AndreaOrlandosp Sarà, se però si osserva che ci sono imprese che non trovano manodopera, la quale rimane inattiva… - spellizzoni : RT @Avvenire_Nei: #2giugno #FestadellaRepubblica Lettera di #Zuppi (Cei) alle istituzioni: «Non si può morire di lavoro» -