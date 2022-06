Chi è Iris Law, la figlia di Jude Law nuovo volto di Versace (Di mercoledì 1 giugno 2022) È Iris Law la protagonista della campagna pubblicitaria di Versace “La Vacanza”, in uscita oggi sui canali worldwide. Dopo le sorelle Hadid, Dua Lipa, Hailey Bieber e Maluma, sarà la figlia di Jude Law ad incarnare il massimo livello di seduzione negli scatti e nei video della maison, tra spiagge hot, acque cristalline, scogli, foulard e body chain. È il momento d’oro della modella che era sul red carpet di Cannes 2022 e che a febbraio aveva calcato le passerelle della Milano Fashion Week ed era in prima fila nelle maggiori sfilate parigine. Iris Law, figlia d’arte Iris Law, figlia dell’attore Jude Law e della stilista Sadie Frost, è l’ultima di una lunga lista di figli di celebrities ad appassionarsi al mondo della moda. Qualche ... Leggi su amica (Di mercoledì 1 giugno 2022) ÈLaw la protagonista della campagna pubblicitaria di“La Vacanza”, in uscita oggi sui canali worldwide. Dopo le sorelle Hadid, Dua Lipa, Hailey Bieber e Maluma, sarà ladiLaw ad incarnare il massimo livello di seduzione negli scatti e nei video della maison, tra spiagge hot, acque cristalline, scogli, foulard e body chain. È il momento d’oro della modella che era sul red carpet di Cannes 2022 e che a febbraio aveva calcato le passerelle della Milano Fashion Week ed era in prima fila nelle maggiori sfilate parigine.Law,d’arteLaw,dell’attoreLaw e della stilista Sadie Frost, è l’ultima di una lunga lista di figli di celebrities ad appassionarsi al mondo della moda. Qualche ...

