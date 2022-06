Chi è Caterina, la figlia di Simona Ventura? La storia dell’affido e dell’adozione (Di mercoledì 1 giugno 2022) I fan di Simona Ventura sanno bene che tempo fa la celebre conduttrice ha deciso di prendere in adozione Caterina, figlia di alcuni parenti che non hanno potuto prendersi cura della bambina. Simona Ventura aveva già altri due figli, Nicolò e Giacomo, nati dall’unione con Stefano Bettarini. Nonostante ciò, la showgirl non ci ha pensato due volte e ha manifestato subito l’intenzione di prendere in affido Caterina. In un primo momento il periodo di affidamento è durato due anni, prolungato poi per altri due anni. Passato questo periodo, Caterina è stata affidata “sine die” a Simona Ventura, vale a dire senza scadenza. Il passaggio successivo è stato l’adozione vera e propria, avvenuta nel 2014: da quel momento in poi ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 1 giugno 2022) I fan disanno bene che tempo fa la celebre conduttrice ha deciso di prendere in adozionedi alcuni parenti che non hanno potuto prendersi cura della bambina.aveva già altri due figli, Nicolò e Giacomo, nati dall’unione con Stefano Bettarini. Nonostante ciò, la showgirl non ci ha pensato due volte e ha manifestato subito l’intenzione di prendere in affido. In un primo momento il periodo di affidamento è durato due anni, prolungato poi per altri due anni. Passato questo periodo,è stata affidata “sine die” a, vale a dire senza scadenza. Il passaggio successivo è stato l’adozione vera e propria, avvenuta nel 2014: da quel momento in poi ...

Advertising

isidemoni : RT @rumba_magica: Qui, come avevo promesso, la fattura di Miyuki. Grazie w chi ha dato una mano a lei 3 Caterina per l'intervento. Non sono… - rumba_magica : Qui, come avevo promesso, la fattura di Miyuki. Grazie w chi ha dato una mano a lei 3 Caterina per l'intervento. No… - tempoweb : Arrivano i palinsesti, su chi punta la #Rai per la #tv dell'#estate - caterina_kufos : @silvio_garofalo seguo la littizzetto ma non mi faccio incantare mica dai suoi messaggi, avevo decido di votare si… - CYNM00N_ : fai l'ordine di chi hai conosciuto prima tra iuia, rora, Ilaria, Giorgia, Caterina — per prima ho conosciuto ila e… -