Che tipo di eros ha popolato i film di Cannes 75? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dimenticate il sesso estremo, le orge, il bondage, le posizioni acrobatiche e purtroppo anche le passioni queer. Il sesso che si è visto nei film in programma al 75 Cannes film Festival è stato piuttosto etero e "ordinario", ma ha spesso coinvolto grandi attori: da Tom Cruise e Jennifer Connelly a Viggo Mortensen e Lea Seydoux, passando per Margaret Qualley e Vicky Krieps nei panni della (fedifraga) Principessa Sissi. Partiamo da Top Gun: Maverick. È una scena attesa, sospirata ma anche molto patinata, quella tra Tom Cruise e Jennifer Connelly . Lui è il pilota più veloce al mondo che tutti conoscete, lei la proprietaria del suo bar preferito, tra i due la tensione erotica c'è (ma si avverte poco) sin dalle prime scene, quando finalmente i due si uniscono carnalmente l'eros cede il passo a un romanticismo a non finire, ...

