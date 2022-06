“C’è il bacio”. Antonino Spinalbese e la bella della tv, la foto-conferma del nuovo amore (Di mercoledì 1 giugno 2022) Antonino Spinalbese nuova fidanzata? L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, tornata ufficialmente con Stefano De Martino, padre di Santiago, è stato paparazzato in compagnia di una ragazza e ovviamente la notizia, pubblicata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non è passata inosservata. Antonino Spinalbese nuova fidanzata? A quanto pare l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e la giovane paparazzata si frequentano da circa un mese. Secondo il magazine diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, i due si sarebbero conosciuti nell’agenzia di comunicazione dove lavorano entrambi e hanno deciso di uscire allo scoperto, proprio come la showgirl argentina e l’ex Stefano De Martino. Antonino Spinalbese nuova fidanzata: chi è Durante l’ultima puntata de Le Iene, programma ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)nuova fidanzata? L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, tornata ufficialmente con Stefano De Martino, padre di Santiago, è stato paparazzato in compagnia di una ragazza e ovviamente la notizia, pubblicata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non è passata inosservata.nuova fidanzata? A quanto pare l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e la giovane paparazzata si frequentano da circa un mese. Secondo il magazine diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, i due si sarebbero conosciuti nell’agenzia di comunicazione dove lavorano entrambi e hanno deciso di uscire allo scoperto, proprio come la showgirl argentina e l’ex Stefano De Martino.nuova fidanzata: chi è Durante l’ultima puntata de Le Iene, programma ...

Advertising

GiovannaPozzoni : RT @Marina31297272: Buongiorno.....oggi fa molto caldo e c'è molta umidità....stanca....cerco di riposare....un grande bacio ?? https://t.c… - rosagrigya : @sgrengy C'è sempre la prova del bacio che manca ancora che può confermare o ribaltare la situazione.. Confido in quella prova ahahaha - Alessia_Bomba : - Il bacio di Rey e Ben è voluto dalla Disney per soddisfare il fandom (scelta ridicola e che si poteva evitare) -… - GoldenDaveMno : @FLampunio @MattOneMouse Assolutamente no, anzi, a differenza di molti altri genitori con mio figlio parlo e spiego… - idiota_di_doman : @anto8301 'Ogni uomo uccide le cose che ama, fate che tutti sappiano ciò: c'è chi lo fa con uno sguardo dolce, c'è… -