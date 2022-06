Cava de’ Tirreni | parla il papà di Antonio | ”Attimi terribili”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “Sono statidi tensione e litigi verbali che non dovrebbero succedere a nessuna famiglia”. È Camillo Melchiorre, ildi, il ragazzino di 12 anni salernitani aggredito da un gruppo di ragazzi per questioni di tifo calcistico. La vittima indossava una mascherina della salernitana ed una maglia con la scritta della squadra granata ed è stato accerchiato da una ventina di ragazzi che lo hanno costretto a togliere quanto indossava. Il gruppo ha utilizzato anche delle mappe sul cruscotto delle auto per invitare il ragazzino e la famiglia ad uscire da un negozio dove gli stessi avevano tentato rifugio e dal quale sono usciti soltanto dopo aver tolto gli oggetti che avevano scatenato la rabbia dei tifosi metelliani. È da tempo che tra le due tifoserie non ...