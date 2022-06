(Di mercoledì 1 giugno 2022) a causa delle conseguenze della violenza Si aggiunge un nuovo capitolo alche vede coinvolto Alberto, l’imprenditore accusato di violenza sessuale nei confronti di una 18enne. La giovane era riuscita a scappare dalla famosa “Terrazza Sentimento” e a chiedere aiuto. In seguito alle violenze subite, la giovane, dice l’avvocato, «Èpermanente al 40%. Ha problemi fisici e psicologici e non può piùla, il lavoro che faceva». A causa delle ripercussioni fisiche delle violenze, la giovane ha rinunciato a molti contratti di lavoro, perdendo di fatto opportunità importanti. La giovane aveva assunto volontariamente della droga, ma a sua insaputa forse è stata mischiata con quella dello stupro, che l’avrebbe stordita, permettendo all’imprenditore di abusare di lei. Leggi ...

361_magazine : Caso Genovese, la vittima è invalida al 40%. Non potrà più fare la modella - CorbelliFranco : RT @ilgiornale: Mercoledì inizierà il processo a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessual… - 2rMarzia : RT @ilgiornale: Mercoledì inizierà il processo a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessual… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Mercoledì inizierà il processo a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessual… - Frances53524532 : RT @ilgiornale: Mercoledì inizierà il processo a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessual… -

... tra cui quello di Parvin Tadjik, madre di Ciro Grillo e moglie del comico. La donna, sentita dai pm, ha sempre raccontato che quella sera dormiva nell'appartamento accanto a quello in cui ...... tra cui quello di Parvin Tadjik, madre di Ciro Grillo e moglie del comico. La donna, sentita dai pm, ha sempre raccontato che quella sera dormiva nell'appartamento accanto a quello in cui ...Per questo caso, è stata indagata anche l'ex fidanzata di Genovese. Anche lei, durante l'ultima udienza, aveva chiesto di essere giudicata con rito immediato. Dopo un periodo trascorso in carcere, ...Processo per le violenze sessuali, l’avvocato della ragazza (18 anni all’epoca dei fatti) in aula: «Ha problemi fisici e psicologici». Chiesto un risarcimento di 1,5 milioni di euro. La relazione dell ...